Председатель следкома России озабочен состоянием транспортной инфраструктуры Пермского края Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ликвидации троллейбусного парка в Березниках

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Березниках Пермского края.

Ситуацию с березниковскими троллейбусами председатель следкома поставил на контроль ещё в октябре 2025 года. 6 октября жители Березников обратились к Бастрыкину по открытым каналам, выражая несогласие с решением березниковской компании «ГорТрансРесурс» прекратить работу троллейбусов с 1 марта 2026 года.

Проверка по поручению Бастрыкина была начата 7 октября 2025 года. В результате проверки ведомство пришло к выводу: «Несмотря на то, что транспортные линии, замена которых производилась в 2018 году, находятся в исправном состоянии, компетентными органами без учета мнения населения принято решение об их демонтаже и запуске по существующим маршрутам автобусов. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. До настоящего времени мер, направленных на предотвращение уничтожения троллейбусного движения, не принято».

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

20 февраля 2026 года председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

