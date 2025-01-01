Жители Прикамья просят главу СКР сохранить троллейбусы в Березниках Они направили Александру Бастрыкину коллективное обращение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

В связи с возможным прекращением троллейбусного движения в Березниках жители Пермского края направили обращение Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета РФ. Об этом пишет perm.aif.ru.

Работники троллейбусного депо сообщают, что их заставляют переучиваться на водителей автобусов, а несогласные подвергаются преследованиям. В обращении сказано, что против ликвидации депо выступает не только персонал, но и другие горожане.

Инициативной группой подготовлено коллективное обращение на имя Александра Бастрыкина, известного своим участием в сохранении и восстановлении троллейбусных сетей в различных регионах России.

В обращении подчеркивается, что большая часть водителей троллейбусов категорически не согласна с заменой троллейбусов автобусами и маршрутками.

В администрации Березников информацию пока не прокомментировали.

В начале сентября «Новый компаньон» писал, что в соцсетях появилась информация о планах березниковской компании «ГорТрансРесурс» прекратить работу троллейбусов с 1 марта 2026 года, а уже этой осенью на линии вдвое сократится количество единиц техники. Их место займут автобусы.

