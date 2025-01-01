Березники могут остаться без троллейбусов Их место займут автобусы Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В соцсетях появилась информация, что в Березниках местная компания «ГорТрансРесурс» якобы решила прекратить работу троллейбусов с 1 марта следующего года, а уже этой осенью на линии вдвое сократится количество единиц техники. Их место займут автобусы.

По данным водителя Фаниса Харисова, опубликовавшего пост, пять троллейбусных маршрутов прекратят своё существование, а 15 троллейбусов снимут с линии.

Он отметил, что на сегодняшний день степень износа подвижного состава составляет 80%, а износ инфраструктуры — 70%. Водителям троллейбусов якобы предложат переобучение на управление автобусами.

По словам Харисова, ликвидация троллейбусов повлечёт потерю экологически чистого вида транспорта, изменит привычный облик города, а пассажирам придётся адаптироваться к новому формату перевозок.

«Мы водители, как действующие так и бывшие, выражаем сожаление по поводу этого решения, которое затрагивает не только транспортную систему, но и историю города», — говорится в сообщении.

«Новый компаньон» направил запрос в АО «ГорТрансРесурс». На момент публикации ответ не поступил.

Отметим, Березники остались последним городом в Прикамье, где курсируют троллейбусы.

