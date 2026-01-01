В аэропорту Перми сняли ограничение на вылет и приём самолётов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В субботу, 21 февраля, в 07:37 по местному времени в аэропорту Перми сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены из-за режима беспилотной опасности в Пермском крае. Из-за этого в аэропорту Большое Савино массово задерживались и отменялись рейсы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.