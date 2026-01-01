В аэропорту Перми массово переносятся рейсы Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми массово переносятся и отменяются рейсы. Информация об этом следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с 04:35 на 07:25 перенесли вылет самолёта в Санкт-Петербург. Также задерживается и другой рейс в Северную столицу: вместо 05:35 вылет состоится в 09:35. Переносятся два рейса в Сочи — с 07:50 на 14:50.

Отменён вылет в Москву, изначально планировавшийся в 04:50. Кроме этого, переносятся два рейса в Москву: рейс ДР 434 предположительно вылетит в 06:20, а ДР 6512 — в 08:10.

Задерживаются и отменяются рейсы в те же города в обратном направлении.

