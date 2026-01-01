Пермский «Молот» всухую проиграл на выезде «Рязани-ВДВ» Счёт игры – 3:0 Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

В пятницу, 20 февраля, пермский «Молот» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ уступил ХК «Рязань-ВДВ». Гостям не удалось забить ни одного гола. Игра завершилась со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба пермского клуба, счёт был открыт во втором периоде — «Молот» пропустил две шайбы, третья была пропущена в третьей 20-минутке.

До начала встречи «Молот» занимал 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 65 очков. «Рязань-ВДВ» с 64 очками занимала 14-е место. У обеих команд было по 30 побед и по 22 поражения. По итогам встречи пермский клуб опустился на 13-е место.

Напомним, в завершающем матче домашней серии «Молот» обыграл «Челны» со счётом 2:1. Выездная серия началась 20 февраля с победы над тульским АКМ. Хозяева льда уступили пермякам со счётом 1:2.

Следующий матч «Молот» проведёт на выезде в Пензе против местного «Дизеля». Игра пройдёт 22 февраля.

