Пермский «Молот» одержал волевую победу над «Челнами» Игра проходила на арене пермяков

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в завершающем матче домашней серии обыграл ХК «Челны», сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб, но в конце второй двадцатиминутки «Молот» пропустил одну шайбу от соперника.

В третьем периоде «Молот» набрал обороты. Сначала Руслан Галимзянов в результате быстрой атаки сравнял счёт в матче — 1:1, а Даниил Лапин реализовал буллит и поставил точку в игре. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу пермяков.

«Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку! После небольшой паузы отправимся на выезд, который стартует матчем в Туле против АКМ. Начало в 21:00 по пермскому времени», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба «Молот».

