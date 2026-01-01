Предприятия Прикамья отметили государственными и региональными наградами Торжественная церемония прошла 20 февраля Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил коллективам пермских промышленных предприятий государственные и региональные награды. Как сообщается на сайте краевого правительства, торжественная церемония прошла 20 февраля в ДК Солдатова.

Коллективы предприятий АО «ОДК-Авиадвигатель», ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Пермский завод «Машиностроитель» указом президента РФ награждены за большой вклад в укрепление оборонного потенциала и достигнутые трудовые успехи орденом «За доблестный труд».

«ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы» награждены Орденом Дружбы за вклад в разработку новых образцов спецтехники и многолетнюю добросовестную работу. «ОДК-Авиадвигатель» и «Пермский пороховой завод» награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление оборонного потенциала РФ и многолетнюю добросовестную работу. «Пермский пороховой завод» отмечен также государственной наградой «За военные заслуги».

Кроме того, «Машиностроитель» был отмечен региональными наградами. Предприятию вручили памятный знак «Герб Пермского края» II степени за особо выдающиеся личные заслуги в развитии промышленности Пермского края и медалью «За заслуги перед Пермским краем» за высокие достижения в развитии промышленности региона.

