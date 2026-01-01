Квартиры для сдачи в долгосрочную аренду в Перми стали предлагать на 63% чаще Спрос вырос на 6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми квартиры для сдачи в долгосрочную аренду стали предлагать на 63% чаще. В целом, по информации «Авито Недвижимости», такая тенденция наблюдается во всех городах-миллионнерах. Больше всего в январе 2026 года по сравнению с январём 2025 года выбор увеличился в Перми и Екатеринбурге (+86%), снижение отмечается только в Москве (-3%).

При этом спрос на долгосрочную аренду жилья в России показал спад. Рост среди мегаполисов был отмечен только в Перми (+6%) и Екатеринбурге (+9%).

Больше всего пользователи интересуются однокомнатными (56%) и двухкомнатными (34%) квартирами. Среднемесячная стоимость аренды в России составила 34,9 тыс. руб. в месяц (-1% к январю 2025 года). Пермь вошла в число городов, где цены снизились заметнее всего — на 5%, до 30 тыс. руб. Стоимость аренды студии в среднем составляет 26 тыс. руб. в месяц, однокомнатной — 27 тыс. руб., двухкомнатной — 35 тыс. руб., трёхкомнатной — 45 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Перми подешевела аренда жилья рядом с учебными заведениями. Средняя стоимость составила 28 тыс. руб. в месяц.

