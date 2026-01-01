В Перми подешевела аренда жилья рядом с вузами Минимальный бюджет на аренду студии вырос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным аналитиков «Авито Недвижимости», обнародованным в начале февраля 2026 года, средняя стоимость аренды жилья рядом с учебными заведениями Перми составляет 28 тыс. руб. в месяц.

Начинающим студентам, учитывая коммунальные платежи и агентскую комиссию, рекомендуется ориентироваться на минимальный бюджет в 25 тыс. руб. В этом сегменте чаще всего можно найти студии и небольшие однокомнатные квартиры с базовой отделкой. Более просторные и современно обустроенные однокомнатные квартиры формируют верхнюю границу студенческого сегмента и стоят от 35 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что специалисты «Авито Недвижимости», изучив рынок долгосрочной аренды квартир рядом с главными вузами Перми с июля по сентябрь 2025 года, констатировали: средняя цена аренды студии вблизи университетов Перми составляет 29 590 руб. в месяц, а однокомнатной квартиры — 36 750 руб. Диапазон цен на студии варьировался от 19 до 37 тыс. руб., а на однокомнатные квартиры — от 18 до 55 тыс. руб.

Наиболее дорогие студии можно арендовать рядом с Пермским медицинским университетом, Пермской фармацевтической академией и филиалом РЭУ им. Плеханова. Напротив, более доступные варианты доступны в районе Пермского политехнического университета.

Самые бюджетные однокомнатные квартиры расположены вблизи Пермского политеха и Горного института УрО РАН. Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в районах Пермского педагогического университета, филиала Уральского университета путей сообщения и Пермского аграрно-технологического университета.

