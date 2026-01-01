Пермские трамваи в выходные изменят маршрут движения На улице Петропавловской будет выполняться кронирование деревьев Поделиться Твитнуть

В праздничные выходные 21-23 февраля ряд трамвайных маршрутов в Перми изменят путь следования. Как сообщает департамент транспорта, причиной стали работы по кронированию деревьев на ул. Петропавловской.

«С 21 по 23 февраля с 11:00 до 14:00 будет временно ограничено движение трамваев до станции Пермь II из-за кронирования деревьев на ул. Петропавловской. Трамваи № 4 и 7 будут курсировать полукольцом по улицам Ленина, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции и Горького. Рейсы будут совершаться через один по часовой и против часовой стрелки», — сообщили в мэрии.

При этом, чтобы обеспечить транспортную доступность ул. Дзержинского, два вагона трамваев № 7 будут курсировать на участке от Перми II до Красного Октября отдельно от остального маршрута. Трамваи № 5 будут следовать через универсам и ЦУМ до Разгуляя.

Кроме того, в дептрансе сообщают, что с 21 февраля в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов по выходным. Корректировки касаются автобусов № 10, 33, 36, 44, 50 и 67.

