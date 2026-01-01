В Прикамье проводили в последний путь бойца СВО Романа Березуна С ним простились в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В Красновишерске 20 февраля простились с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины Романом Березуном. Мужчина погиб ещё 14 марта 2025 во время выполнения боевых задач.

Как сообщили в администрации Красновишерского муниципального округа, его похоронили с воинскими почестями.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе СВО другого военнослужащего из Прикамья — Николая Горбачёва. Он был убит ещё 4 сентября 2025 года. Похороны военнослужащего состоятся 24 февраля в Александровске.

