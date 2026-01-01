На СВО погиб житель Прикамья Николай Горбачёв С ним простятся 24 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Пермского края Николай Горбачёв. Об этом сообщается на официальной странице Александровского муниципального округа в соцсетях.

Николай Горбачёв родился 10 февраля 1977 года, а погиб 4 сентября 2025 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Похороны состоятся 24 февраля в Александровске. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры с 11:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на местном кладбище.

В администрации Александровского округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

