Полномочия ликвидируемого минтерразвития Прикамья распределят между другими министерствами Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Краевое правительство передаст функции упраздняемого министерства территориального развития региональным исполнительным органам власти. Такой проект постановления опубликован на сайте правительства Пермского края.

Поясняется, что минэкономразвития получит полномочия в части развития муниципальных образований Пермского края, координации взаимодействия при разработке комплексных планов развития. В то же время минфину перейдут полномочия в сфере повышения финансовой обеспеченности местных бюджетов; а минЖКХ и благоустройства — предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья.

В то же время минстрой, минЖКХ и минкульт будут заниматься в сфере предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию регионального проекта «Комфортный край». Также министерство строительство возьмёт на себя контроль над субсидии муниципальных бюджетов по переселению жителей Прикамья, снос расселенных жилых домов и нежилых зданий. Настоящее постановление может вступить в силу с 1 апреля этого года.

Напомним, министерство территориального развития региона решили расформировать в конце 2025 года. До того, как завершатся ликвидационные мероприятия, и.о. министра будет Иван Корякин.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.