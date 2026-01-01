Власти Перми поручили подготовить инженерные сооружения к половодью до 27 марта Главам территорий поручили составить план мероприятий по подготовке к большой воде Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми подписано постановление об организации работ по пропуску весеннего половодья в 2026 году на территории краевой столицы. Как следует из документа, руководителям территориальных органов администрации Перми поручено утвердить планы мероприятий по организации работ по подготовке к большой воде в краевой столице. Представить планы в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» главы территорий должны до 13 марта 2026 года.

«Руководители предприятий и организаций в пределах административных границ районов (п.Новые Ляды) Перми, попадающих в зону возможного затопления, должны запланировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей», — говорится в документе, подписанном мэром Эдуардом Сониным.

В постановлении отмечается, что до 27 марта необходимо провести проверку состояния автодорог, включая мосты и инженерные сооружения, подготовить их к возможному сильному половодью в 2026 году. Важно также своевременно очистить системы водоотведения под дорогами и ливневую канализацию, чтобы избежать препятствий для прохода талой воды, и доложить о степени готовности в КЧС города.

Если возникнут внештатные ситуации, то ЕДДС должна оперативно сообщать информацию об обстановке председателю комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Перми, руководителям территориальных органов мэрии и МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» для принятия соответствующих мер.

Обеспечивать контроль выполнения плана мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории Перми поручено департаменту общественной безопасности мэрии. Контролировать исполнение постановления должен замглавы администрации Турова.

