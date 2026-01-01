В Перми изымут ещё 85 объектов для реновации территории рядом с экстрим-парком Для муниципальных нужд будут изъяты земельные участки с гаражами Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми для муниципальных нужд изымут ещё 85 объектов недвижимости, которые находятся на территории будущей застройки рядом с экстрим-парком. Возместить стоимость объектов и убытки, причинённые изъятием, власти Прикамья обязали девелопера ПМД за счёт собственных средств.

Согласно документу, который имеется в распоряжении «Нового компаньона», изъятию подлежат 10 земельных участков общей площадью 6,6 тыс. кв. м с расположенными на них гаражами. Все они находятся в Дзержинском районе, на ул. Кронштадтской.

Напомним, общая площадь территории комплексного развития, ограниченной экстрим-парком, улицами Екатерининской и Плеханова и железной дорогой, составляет 3,88 га. Специализированный застройщик «ПМД-Прогресс» должен построить здесь жильё в течение 10 лет. В январе минимущества Прикамья распорядилось изъять для реализации проекта 643 объекта недвижимости на улицах Грузинской и Кронштадтской. Из них 487 — здания гаражей и нежилые помещения гаражей-боксов, 156 — земельные участки под гаражами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.