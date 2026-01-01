Для реновации территории рядом с экстрим-парком в Перми изымут почти 500 гаражей Застройкой участка занимается группа ПМД Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми для реализации проекта комплексного развития территории рядом с экстрим-парком изымут 643 объекта недвижимости, расположенные по улицам Грузинской и Кронштадтской. Из них 487 — здания гаражей и нежилые помещения гаражей-боксов, 156 — земельные участки под гаражами.

Согласно приказу краевого минимущества, земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества изымаются для муниципальных нужд Перми. Застройщик ООО СЗ «ПМД-Прогресс» должен за свой счёт разместить информацию на территории, в отношении которой принято решение о КРТ, подготовить отчёт об оценке изымаемых объектов и возместить стоимость участков и убытков, причинённых изъятием.

Общая площадь территории нежилой застройки, ограниченной экстрим-парком, улицами Екатерининской и Плеханова и железной дорогой, где запланирована реновация, составляет 3,88 га. Максимальный период реализации проекта КРТ не должен превышать 10 лет с момента заключения соглашения с инвестором. Здесь будут построены жилые дома до 25 этажей, объекты коммунального обслуживания, территории общего пользования, обустроены улично-дорожная сеть, элементы благоустройства и парковочные места.

В сентябре стало известно, что по итогам аукциона победителем стал специализированный застройщик «ПМД-Прогресс». Компания предложила цену за право КРТ в 224,4 млн руб.

