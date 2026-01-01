Студент из Перми стал победителем международных соревнований по киокушин В турнире участвовали спортсмены из 17 стран Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В Москве прошел турнир «Открытый Кубок Сэйкен» по киокушин. В состязаниях участвовали более 1200 спортсменов из 17 стран. Пермский край представлял студент электротехнического факультета Пермского политеха Данил Пельц, который завоевал золотую медаль в категории «Мужчины, 18+».

Киокушин — стиль карате, ориентированный на самосовершенствование и жесткий контактный бой без защитного снаряжения.

Турнир проводился по олимпийской системе с выбыванием после поражения. Поединки в четвертьфинале и полуфинале длились две минуты, а в финале — три. При ничьей судьи назначали дополнительные две минуты, и максимум могло быть два таких раунда.

Данил соревновался с 16 бойцами, среди которых были мастера из Пакистана, ЮАР и России, в весовой категории до 60 кг. В трех боях он одержал победу.

«Когда судья поднял мою руку, я почувствовал невероятное волнение и гордость. Напряженные бои сменились облегчением. Это тот момент, ради которого я тренировался столько лет», — поделился своими эмоциями Данил Пельц.

