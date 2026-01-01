В колониях Пермского края сократилось количество заключённых За прошлый год наполнение составило 65% от лимита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В колониях Пермского края сокращается количество заключённых. Как сообщил на заседании регионального парламента главы ГУФСИН Прикамья Леонида Мустайкина, данная тенденция прослеживается на федеральном уровне. В связи со снижением в 2025 году в регионе было ликвидировано два подведомственных учреждения.

«В 2025 году в связи со снижением численности осуждённых у нас ликвидировано два исправительных учреждения. Это ИК-18 в городе Кунгур, посёлок Дальний, и ИК-38 в городе Березники. Тенденция развития уголовно-исполнительной системы последнего времени по сокращению численности спецконтингента не стала исключением для Пермского края. В 2025 году фактическое наполнение исправительных учреждений СИЗО составляет 65% от установленной лимитной ёмкости», — рассказал Леонид Мустайкин.

Ещё одна исправительная колония — № 12, которая расположена в п. 20-й км, вблизи п. Широковского Губахинского округа, была перепрофилирована в прошлом году в колонию-поселение.

Исправительные центры края позволяют разместить до 1 117 осуждённых к принудительным работам. В течение отчётного периода через уголовно-исполнительные инспекции прошло на 21% меньше, чем в 2024 году. Сокращается и количество несовершеннолетних, которых в 2025-м было 192, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года — 239, снижение составило 20%.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что Леонид Мустайкин сообщил о нехватке сотрудников в ведомстве. По его словам, некомплект личного состава на данный момент составляет 35%.

