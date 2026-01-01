В ГУФСИН Пермского края вакантны 35% должностей личного состава Причиной стал низкий уровень зарплат Поделиться Твитнуть

Леонид Мустайкин

ГУФСИН России по Пермскому краю

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин сообщил о нехватке сотрудников в ведомстве. По его словам, некомплект личного состава на данный момент составляет 35%, особенно — в младшем начальствующем составе (53%).

Как рассказал Леонид Мустайкин в рамках своего доклада на пленарном заседании краевого парламента 19 февраля, анализ текучести кадров показал, что причиной некомплекта является низкий уровень заработной платы. Повышению укомплектованности ведомства и снижению социального напряжения поможет дополнительное материальное стимулирование.

Он отметил, что в 18 субъектах РФ региональные и муниципальные органы власти выделяют дополнительные средства в виде ежемесячных выплат. Например, в соседних регионах выплаты предусмотрены по 10 тыс. каждый месяц. В Прикамье пока такой поддержки нет.

