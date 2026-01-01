Предотвращён ввоз в Пермский край опасных продуктов из Азербайджана и Узбекистана Они могли стать причиной распространения инфекционных заболеваний Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января по 20 февраля 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в ходе контрольных мероприятий в международном аэропорту Перми (Большое Савино) выявили попытки ввоза на территорию России запрещённой животноводческой продукции (она может представлять опасность для здоровья населения и животных из-за риска распространения инфекционных заболеваний).

Сотрудники Управления обнаружили, что 22 пассажира, прибывшие из Узбекистана и Азербайджана, пытались провезти 7,4 кг мяса и 20 кг молочной продукции, не соответствующей требованиям. Эта продукция не имела заводской упаковки и маркировки, что затрудняло контроль её качества и безопасности. Среди изъятой продукции были такие продукты, как курут и топлёное масло.

9 февраля почти 4 кг молочной продукции было изъята у граждан Узбекистана. Эти продукты также представляли опасность и были уничтожены в соответствии с установленными правилами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.