На уроке физкультуры пермский школьник получил травму позвоночника Учебное заведение проиграло суд и выплатило 350 тысяч в качестве компенсации морального вреда

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Во время урока физкультуры в одной из школ Пермского МО шестиклассник получил травму позвоночника. Мальчик выполнял гимнастические упражнения, когда почувствовал острую боль в спине. Он сообщил об этом учителю, который отправил его к школьному врачу. Однако медработника на месте не оказалось, и подросток вернулся на урок. Оставшееся время он провёл сидя на скамейке, а затем ушел домой. Родители самостоятельно доставили сына в больницу, где у него диагностировали закрытую травму позвоночника и спинномозговую травму средней тяжести. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Семья пострадавшего столкнулась с серьезными трудностями. Помимо физических болей, мальчик испытывал психологические проблемы: после двух месяцев больничного его успеваемость снизилась, появились бессонница, раздражительность и страх перед возможными последствиями травмы. У матери подростка на фоне переживаний начались проблемы с давлением. Эти обстоятельства привели к обращению в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд установил, что травмирование произошло из-за недостаточного контроля за детьми на уроке физкультуры. Учитель не обеспечил безопасность и не оказал своевременную медицинскую помощь.

Отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России получило исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб. в пользу ребёнка и 50 тыс. руб. его матери.

Руководство школы было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда. Однако требования документа не были выполнены добровольно. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 24 тыс. руб. и наложил запрет на регистрационные действия с имуществом школы. После этих мер вся сумма компенсации была переведена на депозитный счёт ведомства и перечислена пострадавшим.

