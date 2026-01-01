Из жизни ушёл сотрудник Ботанического сада Пермского университета Виктор Яценко Ему был 91 год Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Перми из жизни ушёл кандидат биологических наук, сотрудник Ботанического сада ПГНИУ Виктор Яценко. Как сообщили в пресс-службе вуза, он скончался 18 февраля после тяжёлой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

«Всю свою трудовую деятельность Виктор Матвеевич посвятил Пермскому государственному университету, в котором с 1967 по 1973 год возглавлял Ботанический сад им. А.Г. Генкеля, а затем работал доцентом на кафедре морфологии и систематики высших растений, одновременно являясь научным руководителем сада. В последние годы Яценко курировал дендрологическую коллекцию Ботанического сада», — рассказали в ПГНИУ.

Виктор Яценко является автором генерального плана развития загородной территории Ботанического сада им. Генкеля на Голом Мысу, а также автором более 100 научных работ. За заслуги в научной, образовательной, организаторской и общественной деятельности многократно отмечался благодарностями и почётными грамотами.

Коллектив Ботанического сада выразил искренние соболезнования родным и близким Виктора Матвеевича. Прощание с ним пройдёт 20 февраля в 12:40 в храме Андрея Первозванного.

Ранее стало известно, что в Перми 18 февраля из жизни ушла известный профессор-лингвист и научный руководитель кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» ПНИПУ Тамара Серова. Она скончалась в возрасте 91 года.

