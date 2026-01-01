Скончалась известная профессор-лингвист Пермского политеха Тамара Серова Ей был 91 год Поделиться Твитнуть

Фото: ПНИПУ

Известный профессор-лингвист и научный руководитель кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Тамара Сергеевна Серова скончалась 18 февраля в возрасте 91 года. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Свою карьеру в Пермском политехе она начала в 1961 году в качестве ассистента. Затем продолжила обучение в аспирантуре Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне МГЛУ). В 1989 году защитила докторскую диссертацию, а в 1991-м получила звание профессора.

Тамара Серова возглавляла кафедру «Иностранные языки, лингвистика и перевод» в Политехе с 1970 по 2014 год. Она была основательницей пермской научно-методической школы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам, разработала курсы иноязычного профессионально-ориентированного чтения для студентов технических специальностей.

Она опубликовала более 320 научных работ, руководила защитой 45 кандидатских и трёх докторских диссертаций. Долгие годы Тамара Серова была главным редактором научного журнала «Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики».

В её копилке — почётные грамоты, ордена и медали. В 2001 году она стала заслуженным работником высшей школы РФ, а в 2025-м получила медаль К.Д. Ушинского.

В пресс-службе Политеха отметили, что жизнь и научная деятельность учёного оставили глубокий след в развитии отечественной педагогики и методики преподавания иностранных языков.

