Работодатели в Перми чаще выплачивают премии к 8 Марта, чем к 23 Февраля

фото с сайта culture.ru

Работодатели Перми рассказали о планах празднования 23 Февраля и 8 Марта. В опросе SuperJob участвовали представители различных компаний и организаций города.

Согласно результатам опроса, в текущем году 10% предприятий намерены выплатить премии ко Дню защитника Отечества. Подарки для сотрудников подготовит 41% работодателей. В 35% компаний запланированы праздничные мероприятия.

К 8 Марта премии сотрудницам выпишут 15% работодателей, а подарки подготовят 43%. Корпоративные мероприятия в честь этого праздника запланированы в 39% компаний.

