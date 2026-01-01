Доставка Godzilla sushi прекращает работу в Перми Проект был основан в 2020 году Поделиться Твитнуть

Проект «Кулинарной мафии», известная доставка суши и роллов Godzilla sushi, закрывается спустя пять лет работы в Пермском крае. Как рассказал в соцсетях сооснователь Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и Сервис» (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») Николай Канищев, первоначальной целью запуска сервиса было обеспечение занятости сотрудников «Кулинарной мафии» в период пандемии COVID-19.

По словам Канищева, несмотря на успешный старт и активное развитие, в последние годы конкуренция среди сервисов доставки значительно возросла, что привело к необходимости пересмотреть дальнейшие перспективы развития бренда.

«Два года «Годзилла» работала великолепно, но потом в нашем городе открылось «тысяча-пятьсот» доставок роллов и суши. И, как любой проект, его нужно либо завершать, либо развивать. Мы завершаем этот проект», — заявил Канищев.

Напомним, Godzilla sushi открылся летом 2020 года. В его меню были различные блюда японской и азиатской кухни.

