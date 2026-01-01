В пермском аэропорту задержаны рейсы в Сочи, Махачкалу и Минводы С опозданием вылетели рейсы в Москву и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 20 февраля в пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы до Сочи, Махачкалы и Минвод. Эти данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс FV 6130 до Сочи должен был вылететь в 06:50, но сейчас расчётное время вылета — 15:55. Самолёт до Махачкалы, запланированный на 07:35, взлетит в 12:15, а рейс A4 6018 до Минеральных Вод поднимется в небо в 19:00 вместо 15:25, как ожидалось ранее.

Кроме того, утром 20 февраля с задержкой вылетели два борта до Москвы и два — до Санкт-Петербурга.

Все опозданию связаны с поздним прибытием самолётов.

Отметим, задержка рейсов произошла на фоне объявленной с утра 20 февраля беспилотной опасности на территории Пермского края. По данным краевого минтербеза, все экстренные службы приведены в состояние готовности, жителей региона просят быть внимательными и не паниковать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.