В Пермском крае утром 20 февраля объявили режим «Беспилотная опасность» Жителей региона просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Все экстренные службы приведены в состояние готовности. Жителей региона просят быть внимательными и не паниковать. В случае необходимости следует обратиться в службу экстренной помощи по номеру 112.

Министерство территориальной безопасности напоминает, что при обнаружении беспилотника (БПЛА) следует немедленно покинуть опасную зону. Рекомендуется укрыться за деревьями или зданиями, предупредить окружающих об опасности.

Запрещается пытаться сбить БПЛА или оставаться в зоне его видимости. Не рекомендуется использовать телефоны и радио в непосредственной близости от беспилотника, а также приближаться к упавшему устройству. Если вы находитесь дома, лучше укрыться в ванной комнате или подвале и не приближаться к окнам. На улице следует найти безопасное укрытие, избегать использования лифта и общественного транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.