С 20 февраля в Перми изменится график движения автобусов №40 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 февраля в Перми произойдут изменения в работе автобусного маршрута №40. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связно с капитальным ремонтом второго корпуса лицея №8 и школы №136.

С пятницы автобусы начнут ходить по согласованным с родителями учащихся графикам, а в выходные дни увеличится число отправлений.

Напомним, с 1 февраля из-за ремонта этих школ уже менялась схема движения автобусов №9, 28, 29. Эти изменения призваны обеспечить удобный подвоз учащихся к временным учебным учреждениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.