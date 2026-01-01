Из-за ремонта школ в Перми изменится движение общественного транспорта Нововведения начнут действовать с 1 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 февраля вносятся изменения в работу нескольких автобусных маршрутов Индустриального района Перми, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за капитального ремонта второго корпуса лицея №8 и школы №136 будет скорректирована схема движения автобусов №9, №28, №29 и №40. Эти изменения направлены на обеспечение подвоза учащихся к временным учебным заведениям.

Маршрут №9 на время перестанет обслуживать микрорайон Хмели. Вместо этого автобус начнет свой путь из деревни Субботино, совершая разворот на улицах Космонавта Леонова, Мира, Архитектора Свиязева и Геологов.

Автобусы №28 и №29 будут заезжать на остановку «Школа №107» и разворачиваться на кольце у ул. Оверятской.

Маршрут №40 будет увеличен по количеству рейсов.

