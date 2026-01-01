За январь аэропорт Перми обслужил 136 тысяч пассажиров Это на 4,4% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В январе 2026 года аэропорт Перми Большое Савино обслужил 136 129 пассажиров, что на 4,4% выше показателей прошлого года за тот же период.

«Мы ценим ваше доверие и выбор нашего аэропорта и стремимся сделать ваши поездки максимально комфортными, безопасными и удобными», — прокомментировали информацию в воздушной гавани.

В этом сезоне из Перми можно улететь прямыми рейсами по 26 направлениям: 17 — внутри страны, 4 — в страны СНГ и 5 — за рубеж.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пассажиропоток пермского аэропорта Большое Савино в 2025 году составил 2 млн человек. 1,7 млн пассажиров воспользовались внутренними рейсами, а 284 тыс. отправились за границу, что на 36,9% больше, чем в 2024 году.

