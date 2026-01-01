Вечером 19 февраля Пермь вновь встала в девятибалльных пробках Общественный транспорт отстаёт от расписания на 15 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечер 19 февраля в Перми вновь обозначился сложной ситуацией на дорогах. По данным «Яндекс Карт», к 18 часам пробки на улицах города достигли девяти баллов. Департамент транспорта предупреждает, что общественный транспорт отстаёт от расписания на 15 минут и более.

Согласно информации ГКУ «ЦБДД Пермского края», из-за ДТП движение автотранспорта оказалось затруднено на пл. Гайдара — ограничено движение на выезде с ул. Окулова, и в районе дома по ул. Героев Хасана, 105 — ограничено движение по средней полосе в направлении ул. Хлебозаводской.

Движение затруднено в центре Перми, на улицах Уральской, Макаренко, Уинской и Крупской в Мотовилихе, на улицах Героев Хасана, Чкалова и Куйбышева, в Индустриальном районе — на улицах Стахановской, Мира и Карпинского, в Дзержинском — на ул. Локомотивной. Также наблюдается затор на Коммунальном мосту и ул. Спешилова, улицах Светлогорской и Ласьвинской в Кировском районе и улицах Академика Веденеева, Менжинского и Вильямса в Орджоникидзевском.

Утром 19 февраля пробки в Перми достигли семи баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается в течение нескольких дней после обильных снегопадов.





