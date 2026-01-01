Пробки в Перми 19 февраля достигли семи баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 19 февраля пробки в Перми достигли семи баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, тяжёлая дорожная ситуация сложилась на улицах Героев Хасана, Чкалова, Куйбышева, Мира и Карпинского. Также пробки фиксируются на улицах Попова, Пушкина, Ленина, Лебедева и бульваре Гагарина.

На данный момент департамент транспорта города не сообщал о существенном отставании автобусов и трамваев от расписания.

