Пробки в Перми 19 февраля достигли семи баллов
Поделиться
Твитнуть
Утром 19 февраля пробки в Перми достигли семи баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».
Согласно данным сервиса, тяжёлая дорожная ситуация сложилась на улицах Героев Хасана, Чкалова, Куйбышева, Мира и Карпинского. Также пробки фиксируются на улицах Попова, Пушкина, Ленина, Лебедева и бульваре Гагарина.
На данный момент департамент транспорта города не сообщал о существенном отставании автобусов и трамваев от расписания.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть