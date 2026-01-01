Рухнувший под тяжестью снега козырёк подъезда жилого дома в Прикамье убил сотрудника УК Предприятие выплатило компенсацию матери погибшего Поделиться Твитнуть

фото: ГУФССП по региону

Судебные приставы взыскали в пользу жительницы Гремячинска компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Женщина потеряла сына, который погиб при исполнении трудовых обязанностей.

Как пояснили в ГУФССП по региону, трагедия произошла, когда мужчина осматривал аварийный козырек подъезда жилого дома. На него упала неочищенная от снега и льда плита. Суд постановил, что управляющая компания, которая поручила погибшему выполнить эту работу, должна возместить матери моральный вред.

Компания пыталась отрицать трудовые отношения с погибшим, утверждая, что он работал по договору подряда и не выполнил последнее соглашение. Однако суд установил, что погибший был официально трудоустроен.

Исполнительный лист на выплату компенсации поступил в отделение судебных приставов в Губахе и Гремячинске. Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и возможных штрафах за неисполнение решения суда.

Несмотря на предупреждения, компания не выплатила компенсацию добровольно. Тогда судебный пристав наложил исполнительский сбор в размере 60 тыс. руб. и арестовал банковский счёт организации. Вскоре деньги были списаны и перечислены матери погибшего. Исполнительное производство завершено.

