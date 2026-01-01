С карт Пермского края исчезнут ещё несколько названий населённых пунктов Упразднения коснутся Чердынского и Юсьвинского округов Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Администрации двух муниципалитетов Пермского края приняли решение об упразднении нескольких населённых пунктов, расположенных на их территориях, как фактически прекративших существование. Административно-территориальные изменения коснутся Чердынского и Юсьвинского округов.

В частности, на территории Чердынского округа упраздняются деревни Петрецово, расположенная в 150 км от Ныроба, и Слобода в Бондюжском поселении, в 41 км от Чердыни. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в деревнях не проживало ни одного человека, они отнесены к не развиваемым и подлежат ликвидации до 2040 года. Обе заросли ещё в 2024 году, следов жизни и ведения сельскохозяйственной деятельности выявлено не было.

На территории Юсьвинского округа упраздняются пять населённых пунктов. Исключению и учётных данных подлежит д. Городище бывшего Maйкopcкoro сельского поселения. B результате преобразования Maйкopcкoro и Пoжвинcкoro поселений и района в Юcьвинcкий округ на территории оказались населённые пункты, имеющие одно и то же наименование — д. Городище, населённый пункт бывшего Maйкopcкoro поселения является нулевым.

Кроме того, из реестра административно-территориальных единиц Пермского края исключаются деревни Гaляшep, Дopoнькинo, Ивaчeвo и посёлок Тузим Юсьвинского округа. Во время выездов в 2024 году было зафиксировано, что в них отсутствуют сети ЖКХ, объекты социального, экономического и культурного назначения, медицинские и образовательные учреждения, а также связь и магазины. Дома в населённых пунктах разрушены и не подлежат восстановлению, земля не обрабатывается, на время переписи населения 2020 года жителей здесь не было.

На пленарном заседании краевого парламента 19 февраля законопроекты об упразднении пунктов были приняты в первом чтении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье упразднят две деревни Верещагинского округа в связи с их фактическим слиянием городом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.