В Верещагинском округе Прикамья упразднят две деревни Они фактически слились с городом

Верещагино / фото: fpv.perm.ru

Депутаты думы Верещагинского округа Пермского края одобрили объединение двух деревень с административным центром округа — городом Верещагино. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Это решение было принято на основании того, что деревни фактически слились с городом.

После подготовки соответствующий законопроект об изменении административно-территориального устройства Верещагинского округа будет направлен в Законодательное собрание Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» писал, что д. Мостовая Сылвенского территориального управления Пермского МО изменит название. Депутаты думы Пермского муниципального округа одобрили переименование, в будущем деревня будет называться Малая Мостовая. Переименование потребовалось, чтобы избежать путаницы. В Пермском МО уже есть деревня с таким же названием, что иногда приводит к ошибкам в документах, проблемам с почтой и навигацией, а также к затруднениям при присвоении адресов новым постройкам.

