В Пермском округе решили переименовать деревню Мостовая Новое название поможет устранить ряд неудобств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Деревня Мостовая Сылвенского территориального управления изменит название. Депутаты думы Пермского муниципального округа одобрили переименование, в будущем деревня будет называться Малая Мостовая. Власти округа отметили, что для официального утверждения нового имени необходимо ещё получить одобрение Законодательного собрания Пермского края и Постановление правительства Российской Федерации, которое внесёт изменения в реестр географических объектов страны.

Переименование потребовалось, чтобы избежать путаницы. В Пермском МО уже есть деревня с таким же названием, что иногда приводит к ошибкам в документах, проблемам с почтой и навигацией, а также к затруднениям при присвоении адресов новым постройкам. Новое название поможет устранить эти неудобства.

После всех формальностей в официальных бумагах, списках, картах и базах данных деревня будет указана как Малая Мостовая. Со временем будут заменены и дорожные знаки на въезде в деревню.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.