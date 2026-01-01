В Пермском округе решили переименовать деревню Мостовая

Новое название поможет устранить ряд неудобств

дом недвижимость ижс

  Константин Долгановский

Деревня Мостовая Сылвенского территориального управления изменит название. Депутаты думы Пермского муниципального округа одобрили переименование, в будущем деревня будет называться Малая Мостовая. Власти округа отметили, что для официального утверждения нового имени необходимо ещё получить одобрение Законодательного собрания Пермского края и Постановление правительства Российской Федерации, которое внесёт изменения в реестр географических объектов страны.

Переименование потребовалось, чтобы избежать путаницы. В Пермском МО уже есть деревня с таким же названием, что иногда приводит к ошибкам в документах, проблемам с почтой и навигацией, а также к затруднениям при присвоении адресов новым постройкам. Новое название поможет устранить эти неудобства.

После всех формальностей в официальных бумагах, списках, картах и базах данных деревня будет указана как Малая Мостовая. Со временем будут заменены и дорожные знаки на въезде в деревню.


