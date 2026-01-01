Поддержку смогут получать НКО по реабилитации ветеранов боевых действий Прикамья
Депутаты краевого парламента одобрили проект закона
Депутаты парламента Прикамья одобрили проект закона, расширяющий перечень сфер деятельности НКО, которые могут рассчитывать на господдержку. Документ был принят в первом чтении на пленарном заседании 19 февраля.
Законопроектом учитываются федеральные изменения в сфере поддержки НКО. Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение краевого парламента в январе этого года главой региона.
Согласно документу, на государственные субсидии теперь смогут рассчитывать НКО в сфере социальной реабилитации, включая оказание психологической помощи, трудовой адаптации и профессиональной переподготовки ветеранов боевых действий. Такая же возможность предусматривается для НКО, оказывающих психологическую помощь членам их семей.
«Некоммерческий сектор в нашем регионе активно участвует в решении значимых для региона и его жителей вопросов. Важно законодательно признать значимость вклада общественных организаций в работе с участниками СВО», — прокомментировал спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
В краевом парламенте напомнили, что на данный момент в Прикамье зарегистрировано более 3 тыс. НКО, социально ориентированными организациями охвачено 30 видов деятельности.
