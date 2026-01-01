Законопроект об усилении поддержки учёных в Пермском крае прошёл второе чтение Власти будут содействовать публикации научных статей в ведущих изданиях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае усилят поддержку учёных. Законопроект об актуализации регионального законодательства о науке и научно-технической политике прошёл второе чтение на пленарном заседании краевого парламента.

Органы государственной власти региона будут содействовать публикации научных статей по направлениям проектов, финансируемых из бюджета Прикамья, в ведущих международных и российских изданиях, индексируемых в наукометрических базах. Публикация в них является одним из обязательных условий для получения грантов.

Проектом предусматривается закрепление за краевыми властями права напрямую финансировать научную и инновационную деятельность, а также обязательство министерства образования и науки региона по размещению информации о своей деятельности на государственных ресурсах, в частности на портале «Наука.рф» и на сайте «Наука и инновации». В первом чтении документ был рассмотрен в январе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.