Власти Прикамья будут содействовать публикации научных статей в ведущих изданиях Речь идёт о направлениях проектов, финансируемых из краевого бюджета Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Законодательное собрание Прикамья поддержало законопроект об актуализации регионального законодательства о науке и научно-технической политике, который позволит усилить поддержку учёных региона. Инициатива была рассмотрена в первом чтении на январском пленарном заседании.

В случае принятия законопроекта во втором чтении органы государственной власти Пермского края будут содействовать публикации научных статей по направлениям проектов, финансируемых из регионального бюджета, в ведущих международных и российских изданиях, индексируемых в наукометрических базах. Отмечается, что публикация в них является одним из обязательных условий для получения грантов.

«Думаю, новый порядок станет инструментом для повышения результативности и международной узнаваемости научных проектов, финансируемых из бюджета края. Это укрепит позиции наших учёных и повысит отдачу от вложенных в науку средств», — подчеркнул председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Проектом предусматривается размещение краевым минобрнауки информации о деятельности на государственных ресурсах, в частности, на портале «Наука.рф» и на сайте «Наука и инновации». Кроме того, краевые власти смогут напрямую финансировать научную и инновационную деятельность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.