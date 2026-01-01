В Александровском округе Прикамья стартовал конкурс на должность главы Прокуратуры выиграла суд о снятии с должности Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия» Поделиться Твитнуть

Ольга Белобаржевская / фото с официального сайта администрации Александровского округа

В Александровском муниципальном округе Пермского края стартовал конкурс на должность главы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Прием заявок от кандидатов будет осуществляться с 25 февраля по 26 марта. Свои планы по развитию округа претенденты представят на конкурс-испытание 1 апреля. Такое решение было принято депутатами думы Александровского муниципального округа на прошедшем заседании.

Напомним, в конце декабря 2025 года «Новый компаньон» писал, что Александровский городской суд поддержал иск прокуратуры о снятии с должности руководителя Александровского округа Ольги Белобаржевской (Лавровой) с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Прокуратура обратилась с иском в суд в октябре прошлого года. По информации надзорного ведомства, причиной послужили отношения главы округа с её заместителем Владимиром Белобаржевским, с которым она состояла в неофициальном браке, что повлекло за собой конфликт интересов. После увольнения заместителя глава округа зарегистрировала с ним брак.

Ответчиками по административному делу выступали Ольга Белобаржевская и местная дума, которая ранее не поддержала требование прокуратуры. В мае этого года прокуратура направила в думу представление о необходимости отстранения руководителя от должности по причинам, связанным с коррупцией. Отклонение представления депутатами послужило основанием для обращения прокурора Александровска в суд, где он потребовал признать решение думы недействительным и прекратить полномочия главы округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.