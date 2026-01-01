Больше трети пермяков регулярно путешествуют по своему региону Чаще всего они посещают природные заповедники и парки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным опроса, проведенного сервисом «Авито Путешествия» в феврале 2026 года, значительная часть населения Перми (37%), регулярно исследует свой родной регион, совершая поездки несколько раз в год. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Главным стимулом для таких путешествий у 62% пермяков является возможность насладиться отдыхом на природе. Для проживания во время этих поездок 40% пермяков предпочитают гостиницы, в то время как 16% выбирают квартиры посуточно.

Лидерами по посещаемости среди достопримечательностей родного региона стали природные заповедники и парки (71%), исторические места (61%), крупные музеи (42%) и разнообразные современные объекты (41%).

Старшее поколение (55—64 года) больше привлекают исторические памятники (65%) и музеи (47—48% среди респондентов 55+ лет). Людей среднего возраста (45—54 года) чаще всего манят природные уголки (75%).

Молодёжь же (люди от 18 до 34) проявляет интерес к выставочным центрам и инсталляциям (49% и 45% соответственно), а также к граффити (17% и 14% соответственно), и другим новым туристическим объектам.

Исследование также выявило, что молодежь активнее других возрастных групп путешествует по родному краю. 29% молодых респондентов (18—24 года) совершают такие поездки несколько раз в месяц, что значительно превышает средний показатель по всем возрастам (17%).

Основным мотивом для путешествия по родному региону для 58% россиян остается стремление к отдыху на природе, особенно для возрастной группы 35—54 лет (61—62%). Другими причинами названы наличие свободного времени (48%), желание узнать новое о малой родине (47%), рекомендации друзей и близких (30%) и участие в культурных событиях (20%). По советам знакомых чаще всего путешествуют молодые люди (18—34 года) — 33—35%. Женщины чаще других отмечают просветительский интерес: 50% хотят узнать что-то новое о своей малой родине, а 22% — посетить культурные мероприятия.

Большинство опрошенных (52%) предпочитают путешествовать по родному региону в кругу семьи или с детьми. Компанию друзей выбирают 35% опрошенных, партнёра — 29%, а 21% предпочитают одиночные поездки. Организованные туры и экскурсии привлекают 9% респондентов. Примечательно, что люди старше 65 лет (57%) чаще останавливаются у друзей или родственников или совершают однодневные поездки, нежели бронируют частное жилье. Гостиничные номера выбирают 36% опрошенных, а посуточные квартиры — 28%.

Онлайн-опрос провдился среди 10 тыс. совершеннолетних россиян.

