Рядом с Черняевским лесом в Перми построят большую парковку

Константин Долгановский

В рамках комплексного развития территории у СК им. Сухарева в Перми девелопером «Талан» запланировано строительство общедоступной парковки. Как сообщил председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов на заседании 17 февраля, её разместят на месте находящихся там гаражей.

Вопрос организации парковок обсуждался в рамках доклада о реализации в Перми проекта «Зелёное кольцо». Депутаты указали на неудобство подъездов и нехватку парковочных мест для посетителей Черняевского леса.

«Вдоль СК Сухарева у нас планируется КРТ жилой застройки. Как раз в рамках этого КРТ все гаражи, которые находятся вдоль спорткомплекса, будут снесены. Обязанность инвестора — сформировать большой пул парковочных мест, которые будут использоваться как для парка, так и для спорткомплекса», — сообщил Павел Черепанов.

В «Талане», реализующем проект КРТ на данном участке, подтвердили «Новому компаньону», что строительство парковки запланировано. Конкретные параметры пока не уточняются, поскольку в данный момент идёт этап проектирования.

«В рамках комплексного развития территории будет реконструирован участок дороги вдоль СК Сухарева с расширением улично-дорожной сети и формированием новых парковочных мест. На месте снесённых гаражей появится пешеходная аллея с велодорожками и зонами отдыха. Также в рамках КРТ запланировано благоустройство входной группы в Черняевский лес, включая сценарии освещения и устройства малых архитектурных форм», — рассказали в компании.

В сентябре стало известно, что краевые власти подписали соглашение о КРТ с девелопером «Талан», в рамках которого планируется строительство дополнительных домов у ЖК «Парма». Инвестор должен демонтировать часть старых строений вдоль СК им. Сухарева, построить общедоступный сквер-променад со стороны леса и спорткомплекса, запроектировать здание новой школы в Индустриальном районе, а также разработать совместно с властями новую входную группу в Черняевский лес.

