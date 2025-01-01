В Индустриальном районе Перми появится сквер-променад Власти подписали соглашение о КРТ с компанией «Талан» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Как сообщил депутат заксобрания Прикамья и советник губернатора по строительству Павел Черепанов, краевые власти подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) с девелопером «Талан».

В рамках соглашения планируется, что инвестор построит дополнительные дома у ЖК «Парма». Кроме этого, он должен демонтировать часть старых строений вдоль СК «Сухарева», построить общедоступный променад со стороны леса и СК «Сухарева» и запроектировать здание новой школы в Индустриальном районе.

В планах также разработка новой входной группы в Черняевский лес совместно с инвестором. В Индустриальном районе должен появиться новый сквер—променад с общим доступом для всех жителей и обновление пространства.

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Напомним, в конце прошлого года представители «Талана» заявили о планах развивать комплексно территорию рядом с ТРЦ «Планета» в Перми. Разрешение на строительство девелопер получил ещё в декабре 2021 года. На участке в 8 га возводится ЖК «Парма».

Ранее в комиссию по ПЗЗ поступило заявление от ООО «Специализированный застройщик «Талан-Регион-4» об установлении границ территориальной зоны торговли и рынков (Ц-5/1) и об установлении на карте градостроительного зонирования Перми границ КРТ в отношении участка в Индустриальном районе. Позже было принято решение о подготовке проекта о внесении соответствующих изменений в Правила и об установлении границ.

