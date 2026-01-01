Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль 2026 года пройдёт в Перми 11-20 июня Программа события будет объявлена дополнительно Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис на Дягилевском фестивале 2025 года

Андрей Чунтомов

Оргкомитет Дягилевского фестиваля объявил даты проведения фестиваля 2026 года (18+). Он состоится в Перми 11-20 июня, как всегда, под художественным руководством Теодора Курентзиса. Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно.

Программа пока не объявлена, и можно делать предположения, что именно предстоит увидеть.

Есть надежда посмотреть специальную фестивальную постановку оперы Чайковского «Пиковая дама», которая была запланирована на фестиваль прошлого года, но не была реализована по организационным причинам.

В апреле хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят в Большом зале Московской консерватории новую программу с сочинениями юбиляра этого года Дьёрдя Куртага, а также один из самых известных неканонических реквиемов в академической музыке — «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. Возможно, эту же программу коллектив исполнит на пермском фестивале.

Это лишь предположения: оргкомитет фестиваля, как всегда, тщательно хранит интригу и готовит сюрпризы. Точно можно сказать, что, по традиции, будет работать фестивальный клуб для всех зрителей и образовательная программа для студентов творческих вузов.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит ежегодно в начале лета в Перми, где провел детство выдающийся импресарио Сергей Дягилев. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис. С 2020 года проводится зимний «спутник» фестиваля — «Дягилев+».

