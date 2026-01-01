Тренер сборной России по лыжам надеется на успех пермяка в масс-старте на Олимпиаде Он также прокомментировал итоги выступления Савелия Коростелёва в разделке на 10 км Поделиться Твитнуть

Скриншот: трансляция "Окко".

Юрий Бородавко, тренер сборной России по лыжным гонкам, поделился в интервью «РБ Спорт» своим мнением о выступлении пермского спортсмена Савелия Коростелёва на Олимпиаде 2026 года. Напомним, в гонке с раздельным стартом 22-летний лыжник преодолел дистанцию в 10 км за 21 мин 42 сек. и занял 15-е место.

Бородавко отметил, что это неплохой результат, особенно учитывая, что Коростелёв стартовал под 48-м номером. По словам тренера, трасса становилась мягче с каждой минутой, и это влияло на скорость. Бородавко считает, что Савелий мог показать более высокий результат, если бы стартовал в первых рядах. Однако он также признал, что минута отставания от победителя на 10-километровой дистанции — это значительный проигрыш.

Тренер выразил надежду на то, что в масс-старте, который состоится 21 февраля, Коростелёв покажет лучшие результаты, так как он хорошо владеет классическим ходом.

На Олимпийских играх в Италии, которые проходят с 6 по 22 февраля, в нейтральном статусе выступают всего 13 российских спортсменов в семи видах спорта. Савелий Коростелёв — единственный среди них представляет Пермский край.

