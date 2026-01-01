Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов продал последний актив в России Бывший глава региона уже долгие годы живет в Европе Поделиться Твитнуть

Олег Чиркунов

Сергей Глорио

Компания «Винные аналитические системы», основанная экс-губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым, сменила владельца. По данным «СПАРК-Интерфакс», новые собственники — представители группы «ЭКС», управляющей торговыми центрами, включая известный ТРК «СемьЯ». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее основным акционером была непосредственно связанная с Чиркуновым структура. Покупательницей выступила руководитель отдела недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

ООО «Винные аналитические системы» появилось в 2020 году. Её основная деятельность — разработка ПО для винодельческой индустрии. Директором фирмы стал заместитель гендиректора ГК «ЭКС» Алексей Бодров, коллега Чиркунова.

За прошедший финансовый период доход предприятия составил 218,1 млн руб. против практически нулевого результата годом ранее. Однако итогом отчетного периода оказался небольшой убыток в размере 3,1 млн руб.

Продажа структуры «Винных аналитических систем» стала частью общего процесса вывода Чиркуновым оставшихся российских активов. После ухода с должности главы региона в 2012 году он постепенно начал продажу принадлежащих ему коммерческих предприятий и недвижимости. Одним из наиболее известных приобретателей стала розничная сеть «Лента», купившая в 2021 году сеть магазинов «Семья». Впоследствии аналогичные сделки были заключены с владельцами торговых центров, находящихся в собственности экс-губернатора.

Как ранее писал «Новый компаньон», осенью 2025 года пермский застройщик Дмитрий Вдовин завершил сделку по приобретению ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13.

