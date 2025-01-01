Завершена сделка по приобретению ТЦ «Универсам» в Перми Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов продолжает избавляться от пермских активов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский девелопер Дмитрий Вдовин завершил сделку по приобретению ТЦ «Универсам» на ул. Борчанинова, 13. О возможности этой покупки «Новый компаньон» сообщал в июле нынешнего года.

Легендарный торговый центр советской постройки, «Универсам» оставался одним из последних активов компании Adreco (ОАЭ), владеющей недвижимостью бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Это юрлицо в 2024 году сменило швейцарскую компанию Norpexal в качестве владельца пермской недвижимости экс-губернатора.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», стоимость сделки могла составить более 600 млн руб.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», сделка состоялась 11 сентября. Учредителем ООО «Универсам-Инвест», на балансе которого находится имущественный комплекс по ул. Борчанинова, 13, стало ООО «Одежда» Геннадия и Клавдии Вдовиных. Девелопер Дмитрий Вдовин еще 25 июня возглавил «Универсам-Инвест».

Магазин «Универсам» по ул. Борчанинова, 13 был построен в 1982 году. Его площадь — 8,9 тыс. кв. м. Якорный арендатор — гипермаркет «Лента».

Олег Чиркунов последовательно избавляется от своих пермских активов. В 2021 году компания Чиркунова «ЭКС» продала ритейлеру «Лента» продуктовую сеть «Семья», «ЦУМ» в том же году приобрёл пермский бизнесмен Александр Кириленко, предположительно, за 400-450 млн руб., а 5,5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» — предприниматель Эдуард Бадртдинов. В 2023 году «Ленте» продали распредцентр в Кондратово.

Сообщения о продаже ТЦ «Универсам» ГК «ЭКС» появились ещё в августе 2022 года. Тогда оценочная стоимость сделки составляла 700 млн руб., однако продажа так и не была завершена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.