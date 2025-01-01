«Универсам» на Борчанинова в Перми могут продать местному девелоперу Компания «ЭкоИнвест» занимается застройкой квартала в районе пересечения улиц Луначарского и Куйбышева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торговый центр «Универсам» (ул. Борчанинова, 13) может быть продан пермскому застройщику. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Как стало известно изданию, Дмитрий Вдовин, известный как владелец половины компании «ЭкоИнвест», занимающейся застройкой квартала в районе пересечения улиц Луначарского и Куйбышева, недавно возглавил ООО «Универсам-Инвест», которое владеет имущественным комплексом торгового центра.

Актив на ул. Борчанинова, ранее принадлежавший ГК «ЭКС», а также ряд других объектов сменили владельца в 2024 году. Вместо швейцарской компании Norpexal им стала частная компания с ограниченной ответственностью «Адреко Холдинг Лимитед» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщения о продаже ТЦ «Универсам» ГК «ЭКС» появились ещё в августе 2022 года. Тогда оценочная стоимость сделки составляла 700 млн руб., однако она так и не была завершена. В 2021 году компания уже реализовала ЦУМ, расположенный в центре Перми, предположительно за 400-450 млн руб.

Площадь ТЦ «Универсам» составляет около 9 тыс. кв. м.

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