Турпоток в Пермский край в 2025 году достиг 1,6 млн человек

Ожидаемый показатель турпотока в Пермском крае по итогам 2025 года составляет 1,6 млн туристов. Об этом «Новому компаньону» рассказали в министерстве туризма региона.

«Точные показатели появятся весной, когда Росстат проведёт полный анализ всех данных. Наблюдаем устойчивый рост турпотока: с 2023 года, когда Пермь отмечала 300-летие, он увеличился на 20%», — пояснили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что ярко выраженного туристического сезона в Пермском крае нет. С декабря по март туристы и местные жители отдыхают на горнолыжных курортах. С середины мая и до начала августа большой популярностью пользуются сплавы по рекам, поездки на природу, многочисленные фестивали и события под открытым небом. С начала мая до октября открыта речная навигация, говорят в минтуризма.

«А многие популярные достопримечательности доступны круглый год: например, Усьвинские столбы, Каменный город, камни Полюд, Ветлан и т.п. Для Пермского края характерно равномерное распределение туристского потока в течение года», — добавили в ведомстве.

Объём турпотока в наиболее и наименее популярные периоды для посещения отличается примерно в 1,8 раза: на 3-й квартал в среднем приходится порядка 32% всех турпоездок, а на 1-й порядка 60%, привели статистику в минтуризма.

Примечательно, что наибольший приток туристов в регион фиксируется из Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Кирова. Однако частые гости в Прикамье и туристы из Беларуси, Таджикистана и Казахстана, Ирана, Китая, ОАЭ и Индии.

Средний срок пребывания туристов в Пермском крае — 4,2 суток. Больше времени — 8,2 суток в среднем — проводят в регионе те, кто приезжает на отдых в санатории и на курорты.

